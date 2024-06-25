Babası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babası filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 #129300

İzleyenleri ekrana bağlayan Babası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babası filmini izleyecek olanların merak ettiği Babası konusu nedir, Babası oyuncuları kimler ve Babası özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ali Rıza ve Mine'nin evliliği 1 ay sürer. Devlerin aşkı büyük olmaz ama bu evlilikten bir çocukları olur. Ali Rıza iyilik adına bir adamı komaya soktuğu için hapse girince Mine, babası Sulhi'nin de gazı ile Ali Rıza'ya bir oğlu olduğunu söylemez. Ali Rıza yalnızdır, tutunacak dalı yoktur fakat kader Ali Rıza'yı tutar ve Ali Rıza 10 yıl sonra çıkınca sır gibi saklanan bir oğlu olduğunu öğrenir. Bu da yetmezmiş gibi Mine'nin Aksel adında bir kocası olduğunu öğrenir, bu da yetmezmiş gibi öz çocuğu Çağatay'ın bu adama baba dediğini öğrenir. Her şeyi öğrenen Ali Rıza, Çağatay'a gerçek babanın ne demek olduğunu öğretmeye karar verir. Ali Rıza'nın kendine has babalık dersleri tüm aksiyonuyla sürerken geçmişi de kötü bir sürpriz için git gide Ali Rıza'ya doğru yaklaşır…

OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 2017

TÜR : AİLE, KOMEDİ

OYUNCULAR : BURAK SARIMOLA, ORÇUN KAPTAN, GAYE GÜRSEL, ŞAMİL KAFKAS, TOYGAN AVANOĞLU