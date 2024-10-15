Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi?

Ünlü kahin Baba Vanga, yaptığı kehanetlerle uzun yıllar boyunca dikkatleri üzerine çekmiş bir isim. 2025 yılına dair öne çıkan kehanetleri, birçok kişinin merak konusu oldu. Peki, Baba Vanga'nın 2025 yılına ilişkin kehanetleri neler? Bu kehanetler ne anlama geliyor? İşte Baba Vanga'nın öne çıkan kehanetleri!

BABA VANGA 2025 YILI İÇİN NE DEDİ?

Baba Vanga 2025 yılı kehanetinde Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olacağını dile getirmişti. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın meydana geleceğini belirterek, 2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını öne sürdü.

2025 YILINDA NE OLACAK?

2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.

2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.

2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.

2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.

2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.

2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.

3005: Dünya , Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.

, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek. 3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.

5079: Kıyamet kopacak.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 1911 yılında Bulgaristan'ın Strumica bölgesinde doğmuş ve hayatı boyunca pek çok insanın geleceğini öngördüğü iddia edilen bir kahin olarak tanınmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı, Çernobil felaketi ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olayları önceden bildiği iddialarıyla dikkat çekmiştir. Hayatının son dönemlerinde kör olmasına rağmen, mistik ve gizemli kehanetleriyle adını duyurmuş, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmiştir.