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Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Baba II filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Baba II konusu, özeti ve Baba II oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Baba II filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba II filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba II filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba II konusu nedir, Baba II oyuncuları kimler ve Baba II özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABA II FİLMİ KONUSU NEDİR?

Michael Corleone, mafya dünyasında inanılmaz bir güce ulaşırken, bir yandan da ailesini korumaya çalışır. Fakat zaman içerisinde gelişen olaylar onu hiç yapmak istemediği işlere ve suçlara yönlendirir. Tek özelliği zekası iken bir anda bir suç imparatorluğunu yönetecek acımasızlığa ve kendine güvene kavuşur. Fakat bunlar Michael'a sadece güç değil, beraberinde yalnızlık ve mutsuzluk getirir.

Ayrıca film, izleyicileri geçmişe de götürüyor. Çocuk Vito'nun Sicilya'dan kaçıp Amerika'ya gelmesini ve gençliğinde suç dünyasına karışmasını bizlere aktarıyor. Hatta Robert De Niro'nun filmde yalnızca 45 dakika Genç Vito Corleone'yi canlandırması ve sonucunda Oscar'ı kazanması da filmin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

BABA II FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Al Pacino - "Don Michael Corleone"

Robert Duvall - "Thomas Hagen"

Diane Keaton - "Kay Adams"

John Cazale - "Fredo Corleone"

Talia Shire - "Constanzia 'Connie' Corleone"

Robert De Niro - "Vito Corleone"

Giuseppe Sillato - Don "Ciccio" Francesco

Osman Demir
Osman Demir
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