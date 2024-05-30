Azra Kohen'den skandal sözler! Filistin'de ölen çocuklar için ne söyledi? İsrail'i mi destekliyor?
Ünlü yazar Azra Kohen, Filistin'deki çocukların ölümüne ilişkin tartışma yaratan ifadeler kullandı. Kohen'in sözleri büyük tepki topladı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Azra Kohen'den skandal sözler! Filistin'de ölen çocuklar için ne söyledi? İsrail'i mi destekliyor?
Yazar Azra Kohen, Gazze Şeridi'ne yapılan katliamla ilgili Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerlere götürüldüğünü söyleyerek "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" diyerek tepki çekti. Azra Kohen'den skandal sözler! Filistin'de ölen çocuklar için ne söyledi?
AZRA KOHEN FİLİSTİNLİ İNSANLAR İÇİN NE SÖYLEDİ?
Instagram hesabından saldırılarla ilgili yorum yapan bir kişiye cevap veren Azra Kohen, "kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.
AZRA KOHEN İSRAİL'İ Mİ DESTEKLİYOR?
Azra Kohen yaptığı açıklamada, "Ben Filistinli annelere tek bir kelime bile etmedim. Çocukların kurban edilerek video çekilmesine meydan verenlere tepki verdim. İsrail'in öldürdüğü masum insanlar özellikle de çocuklar yüzünden İsrail devletini affedilemez buluyorum. Başka türlüsü mümkün değil. Konuyla ilgili yaptığım yorumları çocuğunu yayınlamıyorlar çünkü bunun için hazırlanmışlar. Videolarda çocukların kurban edilerek görüntü çekilmesi ortaya çıkmasın diye bu yorumları o zaman değil yeni yayınlıyorlar. Çocukların öldürüldüğü gerçek. Bazıları İsrail tarafından bazıları da o videoları çeken kişiler tarafından. Bombaların ve ölümlerin durdurulması için dua ediyorum. Son atılan bombayı ben de kınıyorum. Ortada bir tane video var ve ben o video üzerinden onlarca yorum yaptım. Aralarında cımbızlanmış." dedi.