Azra Kohen'den skandal sözler! Filistin'de ölen çocuklar için ne söyledi? İsrail'i mi destekliyor?

Yazar Azra Kohen, Gazze Şeridi'ne yapılan katliamla ilgili Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerlere götürüldüğünü söyleyerek "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" diyerek tepki çekti. Azra Kohen'den skandal sözler! Filistin'de ölen çocuklar için ne söyledi?

AZRA KOHEN FİLİSTİNLİ İNSANLAR İÇİN NE SÖYLEDİ?

Instagram hesabından saldırılarla ilgili yorum yapan bir kişiye cevap veren Azra Kohen, "kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Azra Kohen

AZRA KOHEN İSRAİL'İ Mİ DESTEKLİYOR?