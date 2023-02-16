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Azra bebek yaşıyor mu? (Deprem) Azra Duru Malaç sağlık durumu ne? Azra Duru Malaç kim?

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Azra bebek yaşıyor mu? (Deprem) Azra Duru Malaç sağlık durumu ne? Azra Duru Malaç kim?

Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma ekipleri Azra bebeği enkazdan sağ çıkarmayı başardılar. Kurtarma işlem sonrası yaşananlar gündem olurken Azra bebek yaşıyor mu? (Deprem) Azra Duru Malaç sağlık durumu ne merak edildi.

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36 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken 80 binden fazla kişi de yaralandı. Enkazdan kurtarılan vatandaşlar ise umut oluyor. Son olarak Azra bebek gündem olurken Azra bebek yaşıyor mu? Azra Duru Malaç sağlık durumu ne?Azra Duru Malaç kim merak edildi.

AZRA BEBEK YAŞIYOR MU?

Azra Duru Malaç'ın sağlık durumu hakkında sosyal medyada spekülatif yorumlar yer alırken resmi makamlardan henüz Azra bebekin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

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