Azerbaycan İzlanda hangi kanalda? Azerbaycan İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Azerbaycan İzlanda Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Azerbaycan İzlanda maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Azerbaycan İzlanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Azerbaycan İzlanda maçı yayın bilgisi!

Azerbaycan İzlanda maçı hangi kanalda? Azerbaycan İzlanda Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Azerbaycan İzlanda maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Azerbaycan İzlanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Azerbaycan İzlanda maçı yayın bilgisi haberimizde...

AZERBAYCAN İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Azerbaycan Milli Takımı ile İzlanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin D Grubu çerçevesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bakü'de oynanacak.

D Grubu'nda Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve İzlanda yer alıyor. Grubu ilk sırada tamamlayan takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, ikinci sırada yer alan takım play-off'a katılacak. Grubun şu anki durumuna bakıldığında Azerbaycan henüz galibiyet elde edemedi ve grupta oldukça dezavantajlı konumda. İzlanda ise galibiyet alabilmiş durumda.

İzlanda ile Azerbaycan arasında bu grupta yapılan önceki maçta İzlanda evinde rakibini farklı bir skorla mağlup etmişti. Azerbaycan açısından bu maç, toparlanma ve moral yakalama adına büyük önem taşıyor. Ev sahibi avantajını kullanarak puan ya da puanlarla dönmek isteyecek; ancak savunmada yaşadığı zafiyetler bu hedefin önünde önemli bir engel.

İzlanda, genel olarak savunmadaki kırılganlıklarına rağmen rakiplerine baskı kurabilen, kontra atakları etkili kullanabilen bir takım. Bu maçta da öne geçmek sonrası kontrolü sağlamaya ve skoru korumaya çalışacaktır. Azerbaycan ise daha çok hücum yönelimli bir oyun tercih ediyor; fakat bu tercih savunma dengesini bozabiliyor ve rakibin fırsat yakalamasına zemin hazırlayabiliyor.

Azerbaycan İzlanda maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan İzlanda maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

AZERBAYCAN İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Azerbaycan İzlanda maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

