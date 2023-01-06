Sevilen sanatçı Azer Bülbül'ün neden ve ne zaman öldüğü merak konusu olması nedeniyle Azer Bülbül ne zaman öldü? Sorusu ve Azer Bülbül'ün ölüm sebebi ne? Soruları gündemde yer aldı. Birçok kişi Azer Bülbül öldü mü, neden öldü? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Azer Bülbül ne zaman öldü? Azer Bülbül'ün ölüm sebebi ne? Azer Bülbül öldü mü, neden öldü?

Azer Bülbül ne zaman öldü? Sorusu, özellikle Azer Bülbül'ün sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Arabesk denilince akla gelen isimlerden olan Azer Bülbül'ün ölüm sebebi ne? Azer Bülbül öldü mü, neden öldü? Sorularını bu haberimizde yanıtladık. Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül ne zaman öldü? Azer Bülbül'ün ölüm sebebi ne? Azer Bülbül öldü mü, neden öldü?

AZER BÜLBÜL NE ZAMAN ÖLDÜ?

2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitti. Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AZER BÜLBÜL'ÜN ÖLÜM SEBEBİ NE?

6 Ocak 2012'de kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Alınan kan örneğinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, cinsel içerikli hap ve depresyon ilacı kullandığı öğrenildi ve bunların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı. Bülbül'ün iki damarının tıkalı ve kalbinde aşırı büyüme olduğu öğrenildi. Bazı kaynaklar, otopsi raporu sonucuna göre kalbinin 70 yaşındaki bir insan kadar yıprandığını belirtti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.