Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Azem, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Azem ne demek? Azem anlamı ne? İşte, Azem kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Azem kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Azem anlamı ne? Azem ne demek?

AZEM NE DEMEK?

Azem kelime anlamı olarak büyük, yüce ve ulu anlamlarına gelmektedir. Bu isim Arapça kökenli isimlerden bir tanesidir. Azem ismi Kur'an'da yer alan isimlerden biridir. Bu isim erkek ismi olarak kullanılmaktadır.