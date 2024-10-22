Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in hayatı merak konusu oldu. Ayyüce Türkeş, Türk siyasetçi ve iş insanı olarak dikkat çeken bir isimdir. Doğum tarihi 1988 olan Türkeş, 36 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Alparslan Türkeş'in kızıdır. Peki, Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Ayyüce Türkeş Taş 2 Ekim 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ayyüce Türkeş Taş, ekonomi ve bankacılık uzmanıdır. 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile dünya evine girdi. Selinay ve Alsu adında iki kız çocuğu annesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olan Başbuğ Alparslan Türkeş' in kızıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yüksek öğrenimini sırasıyla Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi, Bilgi Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık alanında doktora eğitimi aldı. Türkiye'de finans alanında yaptığı çalışmalar ile kendini gösteren Türkeş, 2012-2023 yılları arasında ABD'nin finans merkezi olan New York'ta kariyerine devam etti. Kurucusu olduğu dünyaca ünlü bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu en üst düzey yöneticisi olarak çalışmıştır.

28. dönem Adana İYİ Parti milletvekili olarak meclise girdi.

Ayyüce Türkeş Taş