Aysu Keskin kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, mesleği ne?
Aysu Keskin kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, mesleği ne? Survivor yarışmacısı Aysu hakkında merak edilenler. Aysu'nun yaşı, nereli olduğu ve yarışmadaki durumu hakkında bilgi arayan izleyiciler için detaylar. Aysu'nun elenip elenmediği de bu bilgiler arasında.
Aysu Keskin, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı.Birçok kişi Aysu'u araştırıyor. Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takıma dahil olan Aysu Keskin'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, mesleği ne?
SURVIVOR AYSU KESKİN KİMDİR?
- Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Basketbolcu olan Aysu guard pozisyonunda oynuyor. Boyu 180 cm'dir. 2023 yılında da Survivor'a katılmış ve kırmızı takımda yer almıştı.
- Aysu Keskin basketbol kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı. Bugüne kadar, TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü ve İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.
- Survivor 2024 All Star yarışmasına dahil olan Aysu Keskin, mavi takımda yer alıyor.