Ayşe Ünlüce kimdir? CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı ise Ayşe Ünlüce oldu. Ayşe Ünlüce kimdir? Ayşe Ünlüce nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR ?

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi.2 çocuk annesi olan Ayşe Ünlüce, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce'nin de eşiydi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.