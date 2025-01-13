Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak

Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizi ve film sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiasıyla soruşturma açılan ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ayşe Barım oyuncuları kimler (İD İLETİŞİM)?

Ayşe Barım kimdir ve Serenay Sarıkaya- Ayşe Barım olayında son durum gündeme geliyor. Serenay Sarıkaya gibi ünlü sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Peki, Ayşe Barım oyuncuları kimler

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

AYŞE BARIM OYUNCULARI KİMLER?

  • Ahmet Rıfat Şungar
  • Ali Atay
  • Alp Navruz
  • Aslı Enver
  • Aslıhan Gürbüz
  • Bensu Soral
  • Bergüzar Korel
  • Berkay Ateş
  • Bige Önal
  • Birce Akalay
  • Birkan Sokullu
  • Bülent İnal
  • Caner Cindoruk
  • Ceyda Düvenci
  • Devrim Özkan
  • Devrim Yakut
  • Dolunay Soysert
  • Ece Sükan
  • Ekin Koç
  • Erkan Can
  • Esra Bilgiç
  • Ezgi Mola
  • Fahriye Evcen
  • Fatih Akın
  • Fatih Artman
  • Hakan Kurtaş
  • Halit Ergenç
  • Halit Özgür Sarı
  • Hande Erçel
  • Hazal Kaya
  • Hümeyra
  • İbrahim Selim
  • İpek Bilgin
  • Lale Mansur
  • Mehmet Günsür
  • Mehmet Kurtuluş
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Merve Dizdar
  • Metin Akdülger
  • Miray Daner
  • Nehir Erdoğan
  • Nejat İşler
  • Nur Fettahoğlu
  • Okan Yalabık
  • Oktay Çubuk
  • Philip Arditti
  • Pınar Deniz
  • Rıza Kocaoğlu
  • Selma Ergeç
  • Serenay Sarıkaya
  • Serkan Altunorak
  • Sinem Kobal
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Şükran Ovalı
  • Şükrü Özyıldız
  • Taro Emir Tekin
  • Zafer Algöz
  • Zerrin Tekindor
Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar
img

Ortalık yangın yeri! Herkes bu pozisyonları tartışıyor
img

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor

Ortalık yangın yeri! Herkes bu pozisyonları tartışıyor
Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Gol düellosunda zafer Fenerbahçe'nin
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi 14 Ocak Salı ( VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)? 14 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu 2025? Edirne okullar tatil mi, Keşan okullar tatil mi 14 Ocak Salı (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? Dzeko pozisyonu kırmızı kart mı? (Konyaspor Fenerbahçe Hakem Görüşleri) Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı? Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozisyon korner mi aut mu? Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.