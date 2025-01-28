Ayşe Barım olayı ne ve neden tutuklandı?

Menajer Ayşe Barım olayı nedir? Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. Ayşe Barım kimdir? Detaylar haberimizdedir...

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANDI?

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı ve burada iki yıl kalarak iletişim alanında eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Kanal D, ATV ve Hürriyet'te promosyon direktörlüğü yapan Barım, ardından reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevlerini üstlendi. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve DMC gibi kuruluşlarda çalışan Barım, genel müdür pozisyonuna kadar yükseldikten sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

33 yaşında ID İletişim şirketini kuran Ayşe Barım, bu şirket altında uzun yıllardır ünlü isimlere menajerlik hizmeti sunmaktadır. 2002 yılında kurulan ID İletişim, menajerlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal medya yönetimi ile dizi ve sinema projelerinde basın danışmanlığı hizmetleri de sağlamaktadır.