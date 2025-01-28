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Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayşe Barım evli mi?

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Ayşe Barım kimdir? Ünlü menajer hakkında yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan Barım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barım, dizi ve film sektöründe birçok ünlü ismin menajerliğini yapmasıyla tanınıyor. Peki, Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım'ın kariyeri ve biyografisi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan Barım'la ilgili, "Ayşe Barım kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayşe Barım neden tutuklandı?" gibi sorular gündeme geliyor. Ayşe Barım hangi oyuncuların menajeri? Detaylar haberimizdedir...

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı ve burada iki yıl kalarak iletişim alanında eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Kanal D, ATV ve Hürriyet'te promosyon direktörlüğü yapan Barım, ardından reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevlerini üstlendi. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve DMC gibi kuruluşlarda çalışan Barım, genel müdür pozisyonuna kadar yükseldikten sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayşe Barım evli mi?

33 yaşında ID İletişim şirketini kuran Ayşe Barım, bu şirket altında uzun yıllardır ünlü isimlere menajerlik hizmeti sunmaktadır. 2002 yılında kurulan ID İletişim, menajerlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal medya yönetimi ile dizi ve sinema projelerinde basın danışmanlığı hizmetleri de sağlamaktadır.

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayşe Barım evli mi?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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