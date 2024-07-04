Ayşe Ateş 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi! Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi bugün görülüyor. 22 sanıklı davada bugün Ayşe Ateş, hakim karşısında MHP'li yöneticilerin isimlerini verdi. Böylelikle 4 isim mahkeme tutanaklarına da geçmiş oldu. Peki, Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim?

AYŞE ATEŞ'İN İSMİNİ VERDİĞİ KİŞİLER KİM?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Anne Saniye Ateş'in ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ifade vermeye başladı. MHP'li yöneticilerin isimlerini veren Ayşe Ateş "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

AYŞE ATEŞ MAHKEMEDE NE SÖYLEDİ?

Mahkemede ifade veren Ayşe Ateş, "Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.