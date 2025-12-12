Haberler

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Güncelleme:
Bir zincir markete giden adam, içtiği ayranın parasını ödemeden boş kutusunu yeniden dolaba koydu. O anları kayda alan adamın, "Keriz miyim ben para ödeyeyim?" sözleri tepki çekti.

Bir zincir markette yaşanan olayda, bir müşteri içtiği ayranın parasını ödemeden boş kutusunu tekrar dolaba koyarak hırsızlık yaptı.

"KERİZ MİYİM BEN?"

O anları cep telefonuyla kaydeden adamın, "Keriz miyim ben para ödeyeyim?" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, kullanıcılardan gelen tepkilerde, bu davranışın yasal olmadığı ve dürüstlük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUurrr Ücü:

keriz değil AHLAKSIZSIN.....

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Bu yabani mağara adamları evcillesmezler hiç uğraşmayın

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHalit:

bu tipler toplumdan ayıklanmadan adam olmayız parazit bunlardır

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

kıro:))) iki gün önce su alıp parasını kameralara gösteren gençlerin haberine bak buna bak, tamam fiyatlar fahiş derecede pahalı da almak zorunda mısın naneli ayranı nane:))

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Kirtogiller..Adam olmaz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan ballı:

ah orda babayiğit biri olsa da ense köküne odunu yapıştırsa şerefsiz parasıyla alan kerizlik değil ama seninki ahlaksızlık hirsizlik kanı bozuk şerefsiz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

