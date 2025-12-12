Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Bir zincir markette yaşanan olayda, bir müşteri içtiği ayranın parasını ödemeden boş kutusunu tekrar dolaba koyarak hırsızlık yaptı.

"KERİZ MİYİM BEN?"

O anları cep telefonuyla kaydeden adamın, "Keriz miyim ben para ödeyeyim?" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, kullanıcılardan gelen tepkilerde, bu davranışın yasal olmadığı ve dürüstlük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.