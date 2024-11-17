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Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi?

Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi?
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2024 Kainat Güzellik yarışmasında Türkiye'yi Ayliz Duman temsil etti. Ayliz Duman yarışmadan derece alamadan ayrıldı. Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi?

Türkiye'yi 2024 Miss Universe'de temsil eden Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman'dan yarışma sonrası ilk paylaşım geldi. Peki, Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi?

AYLİZ DUMAN KİMDİR?

Ayliz Duman, Almanya'da doğdu. 20 yaşında olan Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

2024 Kainat Güzeli (Miss Universe 2024) yarışmasında Ayliz Duman dereceye giremedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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