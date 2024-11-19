Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Ayliz Duman oldu. Canlı yayına konuk olan model Ayliz Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli?
Ayliz Duman, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan model Ayliz Duman kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
AYLİZ DUMAN KİMDİR?
Ayliz Duman, 15 Eylül 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Türk manken. 2024 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takmıştır. Miss Universe güzellik yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.