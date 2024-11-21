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Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi!

Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Aylin Coşkun oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli?

Aylin Coşkun, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Aylin Coşkun kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğdu. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu. Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

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