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Ayhan Koç kimdir? CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç kaç yaşında, nereli? Ayhan Koç, CHP'nin İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olarak dikkat çekiyor. Ayhan Koç hakkında merak edilenler, yaşamı ve politik kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Bu haberde Ayhan Koç'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgilere yer veriliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı ise Ayhan Koç oldu. Ayhan Koç kimdir? Ayhan Koç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYHAN KOÇ KİMDİR?

Ayhan Koç, 1965 yılında Horasan'da doğmuş ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Horasan'da tamamlamıştır. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul'da mesleğini icra etmektedir ve sağlık sektöründeki kariyerine Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 8 yıl çalışarak başlamıştır. Daha sonra özel bir hastanede görev yapmıştır.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmiş ve 2014 yılında tekrar seçilerek belediye meclis üyeliği görevini sürdürmüştür. Ayrıca 2014 yılında belediye başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Koç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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