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Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl?

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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Uzun süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş'ın hastalığı nedir ve ne kanseri olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Aydemir Akbaş sağlık durumu ne, hastalığı nedir?

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunması sonucu hastaneye kaldırıldı. Aydemir Akbaş'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

AYDEMİR AKBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Aydemir Akbaş'ın menajerliğini yapan Özgür Aksoy, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunarak Akbaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aksoy, "Kendisini aradım acil yetiş dedi. Yakınlarımızla beraber hızlıca evine gittik. Kapı anahtarla açılmayınca tekmeleyerek açtık. İçeri girdiğimizde kötü halde bulduk, konuşamıyordu sadece gözleriyle iletişim kuruyordu" dedi.

Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl?

AYDEMİR AKBAŞ NE KANSERİ?

Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" sözleriyle duyurmuştu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Aydemir Akbaş Aydemir Akbaş Gündem Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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