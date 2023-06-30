Ayçin Tuyun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ayçin Tuyun kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ayçin Tuyun kimdir? Ayçin Tuyun kaç yaşında, nereli? Ayçin Tuyun hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Ayçin Tuyun2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren Ayçin Tuyunkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ayçin Tuyun kimdir? Ayçin Tuyun kaç yaşında, nereli? Ayçin Tuyun hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

AYÇİN TUYUN KİMDİR?

Ayçin Tuyun 8 Şubat 1987 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik bölümü mezunudur. Kameralar karşına ilk olarak bir reklam filmiyle geçmiş daha sonrasında oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Beyaz Gelincik dizisiyle adım atmıştır.

AYÇİN TUYUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beyaz Gelincik

Dövme

Dağlar Delisi

Doğruluk Ekseni

Küçük Kadınlar

Kollama

Ömre Bedel

Sevgi Bağlayınca

Çocuklar Duymasın

Kız Annesi

Yalan Dünya

Ve İnsan Aldandı Bitmeyen Hikaye

Dedemin Dolabı

Türk'ün Uzayla İmtihanı