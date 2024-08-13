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Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

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Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak tanınan Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Altunkaya'nın yaşı ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu, ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir?

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor. Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Detaylar haberimizdedir...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Genç yaşına rağmen, ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki sayesinde geniş bir tanınırlığa kavuştu. Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlayan Altunkaya, sporla da ilgilenmiş ve özellikle basketbol oynayarak aktif bir yaşam sürmüştür.

Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor programının setinde kameralar karşısına çıktı ve o günden itibaren magazin dünyasında sıkça gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nedeniyle takipçileri tarafından yakından izlenmektedir.

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Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ayça Çağla Altunkaya 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

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