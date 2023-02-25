Ülkemizde var olan yüzlerce milletin kendine ait bayrağı ve kültürü var. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Ay yıldızlı mavi bayrak nedir, nerenin bayrağı? Mavi Türk Bayrağı nerenin bayrağı? soruları yer alıyor.

Vatandaşlar ülkelerin bayraklarını merak ediyor. Her ülkenin kendine ait özel olan bayrakları ise arama motorlarında nerenin bayrağı? sorusu ile aratılırken merak edilenler arasında Ay yıldızlı mavi bayrak nedir, nerenin bayrağı? Mavi Türk Bayrağı nerenin bayrağı? soruları yer aldı.

AY YILDIZLI MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi renkli ve ay yıldızlı olan bayrak Doğu Türkistan bayrağıdır. Doğu Türkistan bayrağı (Uygurca: Kök Bayraq, Gök Bayrak; Ay-Yultuzluq Kök Bayraq, Ay yıldızlı Gök Bayrak), 12 Kasım 1933 tarihinde ilan edilen Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti ve 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Millî Meclislerinde oy birliği ile kabul edilen mavi zemin üzerine beyaz ay yıldızlı Gökbayrak'tır.

2:3 oranlı gök mavisi arka plan üzerine beyaz renkli ay ve beş köşeli yıldızdan oluşmaktadır. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bu bayrağı kullanmak yasaktır. Kullanana hapis cezası uygulanmaktadır.

Şekil itibariye Türk bayrağı ve renk itibarıyla de Irak Türkmen Cephesi'nin bayrağına benzer. Doğu Türkistan bayrağı, ayrıca Anadolu dışındaki bölgelerde bulunan Türkçe konuşan toplulukları simgelemek amacıyla da kullanılır.