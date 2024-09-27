Ay'da yürümüş kaç kadın vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül 200 bin TL sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Ay'da yürümüş kaç kadın vardır?, sorusu soruldu. Peki Ay'da yürümüş kaç kadın vardır? sorusu cevabı ne?

AY'DA YÜRÜMÜŞ KAÇ KADIN VARDIR?

• A-) 0

• B-) 1

• C-) 7

• D-) 12

Cevap: A - 0