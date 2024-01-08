Avrupa Yakası Kubilay'ın hastalığı nedir ve Vural Çelik'in sağlık durumu nasıl soruları merak ediliyor. Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizinin Kubilay'ı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Avrupa Yakası Kubilay'ın hastalığı nedir? Vural Çelik'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

AVRUPA YAKASI KUBİLAY'IN HASTALIĞI NEDİR?

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından eve geçen ünlü oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek kendisini merak eden sevenlerine teşekkür etti.

VURAL ÇELİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastane yatağından serum aldığı anlarını paylaşan Kubilay Aka sevenlerini korkuttu. Son dönemin salgın hastalığı Influenza'ya yakalanan ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Vural Çelik, "Gönderdiğiniz binlerce "Geçmiş Olsun" mesajı için çok teşekkür ederim. Ayrıca böylesine sevilmenin gururunu yaşattığınız içinde. Eve geldim, ilaçlarımı kullanıp istirahat ediyorum. Her biriniz benim için ayrı ayrı, birbirine hiç benzemeyen güzellikte kar tanelerisiniz. Sağlıkla kalın."