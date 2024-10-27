Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı, özellikle kış aylarına yaklaşırken sıkça merak edilen bir konu haline geldi. Türkiye'nin kış saati uygulamasına geçip geçmeyeceği ise bu durumun belirsizliğini artırıyor. Türkiye, 2016'dan bu yana kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürdüğü için, saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmamayı tercih ediyor. Ancak, Avrupa'nın büyük bir kısmında, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati uygulaması sona erecek ve saatler bir saat geri alınacak. Peki, Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi?Detaylar haberimizde...

AVRUPA- TÜRKİYE SAAT FARKI KAÇ?

Avrupa'nın büyük bölümünde, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati uygulaması sona erecek ve saatler bir saat geri alınacak.

TÜRKİYE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇMEYECEK Mİ?

Ancak Türkiye, 2016 yılından bu yana devam eden kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle saat diliminde herhangi bir geri dönüş yapmayacak. Birçok ülke, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerini geri alırken, Türkiye'nin kalıcı yaz saati uygulaması, hükümet tarafından enerji tasarrufu sağlamak için uygulanıyor.