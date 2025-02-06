Avanos, EMITT Fuarı'nda turizm ve geleneksel sanatlarıyla ilgi topladı

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Avanos'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı sundu. Fuara katılan Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, fuarın ilk gününde haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Sarıtaş, Avanos'un turizm potansiyelini anlatırken, "Avanos'un turizmi çanakçılık ve halıcıkla başlar ve devam eder. Bununla birlikte konaklama imkanlarımızda gelişti" dedi. Başkan, Avanos'un geleneksel zanaatlarının bölge turizmi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Fuar alanında, Avanoslu çömlek sanatçısı Şaban Bey de sanatını sergileyerek fuar katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Çömlek yapımını izleyenlere kendi özgün üslubuyla anlatan Şaban Bey, aynı zamanda yaptığı eserlerle izleyenlerin yüzlerinde tebessüm bıraktı.

Ayrıca, Avanoslu bir hanımefendi, fuarda haberler.com mikrofonuna, geleneksel ipek halı yapım sürecini detaylı bir şekilde anlattı. Halı dokuma sanatının Avanos'taki kültürel mirası ve ekonomiye katkıları üzerine konuşan halı sanatçısı, geleneksel el işçiliğinin ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Avanos, hem kültürel hem de turistik açıdan sunduğu zenginliklerle EMITT Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Sarıtaş, bu tür organizasyonların bölge turizmini daha da canlandıracağını belirterek, Avanos'un dünya çapında tanıtımının önemli bir adım olduğunu ifade etti.