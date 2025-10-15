Ava Yaman kimdir? Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni karakteri, Ava Yaman kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yetenek Ava Yaman, kısa sürede televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterine hayat veren Ava, oyunculuk kariyerine nasıl başladı, kaç yaşında ve nereli? Genç oyuncunun bilinmeyen yönleri ve kariyer yolculuğu haberin devamında yer alıyor.

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, genç yaşta oyunculuğa başlayan bir Türk oyuncudur. Profesyonel kariyerine 2023 yılında Kanal D'de yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle adım atmıştır. Layla Şirin Menajerlik Ofisi aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Yaman, farklı karakterleri canlandırarak ekran deneyimi kazanmıştır. TRT 1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde de rol almıştır ve genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Ava Yaman, 2006 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur.

AVA YAMAN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Ava Yaman, 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisinde Özge karakterini canlandırarak profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra TRT 1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Kariyerinin başında olmasına rağmen, farklı projelerde yer alarak deneyim kazanmakta ve oyunculuk alanında aktif bir şekilde ilerlemektedir.