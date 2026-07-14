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Av. Özkan Öztürk: Düzenleme, 15-18 yaş grubunda hakime takdir yetkisi veriyor

Av. Özkan Öztürk: Düzenleme, 15-18 yaş grubunda hakime takdir yetkisi veriyor
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15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaları ağırlaştıran kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Özkan Öztürk, düzenlemenin yalnızca ceza artışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, çocukları suça iten nedenler ortadan kaldırılmadan kalıcı çözümün mümkün olmayacağını söyledi. Öztürk, yeni düzenlemenin suç örgütleriyle mücadelede önemli değişiklikler içerdiğini de vurguladı.

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle, 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara uygulanacak cezalar yeniden düzenleniyor. Haberler.com yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Özkan Öztürk, teklifin getirdiği değişiklikleri hukuki açıdan yorumlarken, yalnızca cezaların artırılmasının suç oranlarını düşürmeye yetmeyeceğini ifade etti.

"CEZA ARTIYOR AMA SUÇ ORANLARI DÜŞMÜYOR"

Yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Özkan Öztürk, bugüne kadar cezalardaki artışın beklenen sonucu vermediğini belirterek, "Cezalar artırılmasına rağmen suç oranlarında bir azalış göremiyoruz; aksine suç oranlarında artış görüyoruz." dedi.

"DÜZENLEME 15-18 YAŞ GRUBUNDA HAKİME TAKDİR YETKİSİ VERİYOR"

Teklifin kapsamına değinen Öztürk, "Bu düzenleme sadece 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklarla ilgili hakime takdir hakkı veriyor." ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Yeni teklifin suç örgütleriyle mücadelede de önemli bir değişiklik getirdiğini belirten Öztürk, "Artık 15-18 yaş arasındaki çocukları suça iten suç örgütlerine karşı tekerrür hükümleri de uygulanacak." diyerek caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

"ÇOCUKLARI SUÇA İTEN SEBEPLER ORTADAN KALDIRILMALI"

Sorunun yalnızca cezalarla çözülemeyeceğini vurgulayan Öztürk, "Suçlu ile mücadeleden ziyade suçla mücadele yöntemini kullanmalıyız." dedi.

Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi için aile, eğitim ve sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Sadece ceza artırma mantığıyla yol alamayacağız." ifadelerini kullandı.

"EBEVEYNLER DE SORUMLULUK TAŞIYOR"

Ailelerin rolüne dikkat çeken Öztürk, "Çocuk sahibi olmak herkesin yapabileceği bir şey; önemli olan biyolojik anne babalığın ötesinde ebeveyn olabilmek." dedi.

Ebeveynlerin çocuk üzerindeki sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Eğer ebeveyn olarak çocuğunuza sahip çıkamıyorsanız, yasa diyor ki bu sorumluluğa siz de ortaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

"CEZA ARTIŞI GEÇİCİ ÇÖZÜMDÜR"

Kalıcı çözümün çocukları suça iten nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirten Öztürk, "Cezaları artırmak geçici tedbirdir; önce tetkik, sonra teşhis, sonra tedavi yöntemlerini uygulamak gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
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