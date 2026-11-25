Avukat Fatih Kerimoğlu, hakkaniyete aykırı bulduğu icra takiplerine ilişkin Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Kerimoğlu, bu takiplerden doğan paranın kime gittiğini anlattı.

“PARA ÖZEL ŞİRKETLERİN CEBİNE GİDİYOR”

Kerimoğlu, “Burada para devletin cebine gitmiyor. Devlet iradesinin veya hazinenin cebine de gitmiyor. Özel şirketlerin cebine gidiyor” dedi. Avukatlık ücretlerinin de bakanların, bakan yardımcılarının, milletvekillerinin ve üst düzey yöneticilerin çocuklarının hukuk bürolarına gittiğini öne süren Kerimoğlu, “Bunlar yeniden tartışılmalı, yeniden konuşulmalı” diye konuştu.

“VATANDAŞ DEVLETİN ADALETİNE GÜVENSİN DİYE”

Kerimoğlu, Bakan Uraloğlu ile Adalet Bakanı'nın bu konudaki çalışmalarına değindi: “Gerek Bakan Uraloğlu'nun gerek Adalet Bakanımızın bu noktadaki çalışmalarını görüyoruz. Belki gece gündüz çalışıyorlar, belki kendileri çok çok ciddi risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Ama yine de bu işin sonunu bırakmıyorlar. Neden? Vatandaş bu devletin adaletinden, adil olduğundan endişe etmesin, devletin adaletine güvensin diye.”

“BU ÇOK DAHA KÖTÜ”

Kerimoğlu'na göre daha üzücü olan ise başka bir nokta. Kerimoğlu, bu kararların itiraz mercii olan üst derece mahkemelerdeki kimi üst düzey yargıçların çocuklarının bürolarında da hakkaniyete aykırı icra takipleri bulunduğunu duyduklarını ve bunun iddia edildiğini söyledi. “Bu çok daha kötü” dedi.

Kerimoğlu bunu bir örnekle anlattı. Tüketici, tüketici mahkemesine gidip kendisinden 4 kat ceza kesildiğini ve bunun tüketici hukukuna aykırı olduğunu düşündüğünü söyleyecek. Kerimoğlu'na göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özel bir düzenlemesi olsa da yerel mahkeme vatandaş gibi düşünüp cezanın tüketici hukukuna aykırı olduğuna karar verebilir. Kerimoğlu, karar üst mahkemeye gittiğinde dosyayı inceleyecek mahkemenin önemli bir yöneticisinin çocuğunun bu dosyaları takip ettiğine dair iddialar bulunduğunu söyledi.

Kerimoğlu, “Bunların her biri gerçekten adalet mekanizmasıyla veya devletimizin bugün yapmaya çalıştığı güzel işlerle çelişmektedir. Dikkat edilmelidir, gölge düşürmektedir” dedi.

“YASAL ZEMİNE DOĞRU OTURTULMALIDIR”

Devletin takipleri durdurmasını olumlu bulan Kerimoğlu şöyle konuştu: “Bu durumlara devletin sessiz kalmamış olması, görmüş olması, bugün takipleri bir anda durdurmuş olması, bunun açıklamasını yapmış olması sevindiricidir. Ama yasal zemine doğru oturtulmalıdır.”