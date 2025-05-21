Augmentin 1000 mg nedir, ne için kullanılır? Augmentin neye iyi gelir?

Augmentin 1000 mg nedir ne için kullanılır sorusuna yanıt arayanlar için öncelikle bu ilacın antibiyotik sınıfında yer aldığını belirtmek gerekiyor. Peki, Augmentin 1000 mg nedir ne için kullanılır ve hangi durumlarda doktorlar tarafından tercih edilir? İşte detaylar...

AUGMENTIN 1000 MG NEDİR?

Augmentin 1000 mg, penisilin grubu antibiyotikler arasında yer alan güçlü bir ilaçtır.

AUGMENTIN NE İÇİN KULLANILIR?

Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, farenjit, tonsillit)

Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, zatürre)

İdrar yolu enfeksiyonları

Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

Diş apseleri ve ağız içi enfeksiyonları

Kulak enfeksiyonları (otit media)

AUGMENTIN NASIL KULLANILIR?

Augmentin 1000 mg tablet formundadır ve genellikle günde 2 kez (sabah-akşam) alınır. Tabletler bol su ile ve tercihen yemek başlangıcında alınmalıdır. Bu, hem sindirim sistemine olan etkileri azaltır hem de emilimini artırır.

Her ilaçta olduğu gibi, Augmentin 1000 mg da doktor önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.