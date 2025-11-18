Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 18 Kasım ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 18 Kasım ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
ATV, 18 Kasım yayın akışıyla izleyicilerine çeşitli programlarla dolu bir gün sunuyor. Sabah kuşağında haber, magazin ve yaşam programlarıyla başlayan yayın, gün boyunca diziler, yarışmalar ve eğlenceli içeriklerle devam ediyor. Kanal, izleyicilere keyifli ve zengin bir televizyon deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 18 Kasım ATV yayın akışında neler var?

ATV, 18 Kasım yayın akışıyla izleyicilere gün boyunca çeşitli programlar sunuyor. Sabah kuşağında haber ve magazin programlarıyla başlayan yayınlar, öğle saatlerinde yarışmalar ve eğlenceli içeriklerle devam ediyor. Akşam saatlerinde ise kanalın sevilen dizileri ve popüler filmleri ekrana geliyor. 18 Kasım ATV yayın akışının tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 – Aldatmak
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri KaraDeniz (12. Bölüm)
  • 00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
  • 03:00 – Kardeşlerim
