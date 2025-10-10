ATV CANLI İZLE! ATV yayın akışı? 10 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV'de gün boyunca ekrana gelen programlar, dizi tutkunlarından yarışma severlere kadar geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Hangi saatte ne yayınlanacak sorusuna yanıt arayan izleyiciler, "Bugün ATV'de ne var?" sorusunu sıkça araştırıyor. Gündüz kuşağındaki programlardan akşam yayınlanacak dizilere kadar tüm detaylar merak edilirken, izleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını önceden öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

10 EKİM 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI!

06:00 – Bir Gece Masalı

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Aynadaki Yabancı (1. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aşk ve Gözyaşı (4. Bölüm)

23:20 – Aynadaki Yabancı (1. Bölüm - Tekrar)

02:00 – Gözleri KaraDeniz (6. Bölüm)

04:30 – Kardeşlerim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.