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ATV CANLI İZLE 9 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV CANLI İZLE 9 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 9 Ocak ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2025! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 9 Ocak Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Uygunsuz görüntüleri gören kişi canlı yayında... ''CD'yi Adil ya da Sabri verdi''

Müge Anlı CD'yi ona kimin verdiğini sordu. Şenel Bey CD'yi kendisine kovboy filmi diyerek verdiklerini ama tam olarak kimin verdiğini hatırlamadığını söyledi. Şenel Bey; Adil ve Sabri'nin CD'yi dükkandayken kendisine verdiklerini ileri sürdü. Sabri Bey CD'ye dair hiçbir şey bilmediğini ifade etti.

''Adil bir valiz getirdi, içinden gri kamera çıkardı''

Adil'in büyük siyah bir valiz getirdiğini, valizin içinde dijital bir kamera, 4 kaset ve kadın giysisi olduğunu açıkladı. Neriman Şahin, kız kardeşinin kot ceket ve eteğinin olduğunu, o giysilerin kardeşine ait olduğunu ileri sürdü. Adil Bey valiz iddialarını yalanladı.

Bir ailenin para için yok edildiği iddiası... Ortada olmayan halasının evini nasıl kiraya verdi?

Adil Önel yıllardır kayıp olan halasının hayatta olduğunu ileri sürdü. Bahsedilen Zekiye Hala'nın mirasından dolayı yok edildiğinin iddia edildi. Sabri Bey, kuzenlerinin para için Zekiye Halayı öldürdüklerini, cenazeyi Çanakkale yoluna attıklarını söylediklerini, cinayeti de kendisinin üstlenmesini istediklerini anlattı.

ATV CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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