ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 13 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayın sırasında kaybına yer verildi. 10 yaşındaki çocuk bulundu ve devlet korumasına alındı.

10 yaşındaki Asadbek Satimov, Ankara Keçiören'den kaybolmuştu. 10 yaşındaki çocuk bulundu. Sokakta mendil sattığının ortaya çıkan çocuk, devlet koruması altına alındı.

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığı... Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asım Keskin'in kurduğu yuva 24 saat dolmadan hayalleriyle birlikte başına yıkıldı. Ancak evlilik vaadiyle dolandırılan tek kişinin o olmadığı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi canlı yayına geldi. Yayınımız ihbar kabul edildi. Dolandırıcılık büro ekipleri düğmeye bastı. Evlilik rüyasında insanlara kabusu yaşatan üç şüpheli Çivril Adliyesinde çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak Denizli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Bulunduğu söylenen adreste yoğun araştırma...

Hakkında gaiplik kararı verilen İbrahim Bey'in ise çocukları da dahil hiçbir aile üyesiyle görüşmek istemediği belirtildi. Sokaklarda yaşayan ailesiyle görüşmek istemeyen İbrahim Bey, canlı yayında sokak sokak arandı. Polis memurunun fotoğraftaki kişinin İbrahim Şahin olduğunu teşhis ettiği açıklandı.

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