Atilla Taş kimdir? Atilla Taş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atilla Taş hayatı ve biyografisi!

Atilla Taş kimdir? Sorusu, Gündeme gelen olayların ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Atilla Taş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Soruları da Atilla Taş hakkında en çok araştırılan detaylar arasında yer almakta. Peki, Atilla Taş kimdir? Atilla Taş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atilla Taş hayatı ve biyografisi!

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. İstanbul'da Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne giren Taş, ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı. 2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.

ATİLLA TAŞ

ATİLLA TAŞ TUTUKLANDI MI?

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, dün gece eşiyle gittiği barda alkolün dozunu kaçırınca mekanda olay çıkardı. Olay yerine gelen polise mukavemet gösteren Taş, gözaltına alındı. Şarkıcı, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.