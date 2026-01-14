Haberler

Özel sağlık kabini sahibi sandalye üzerinde ölü bulundu

Özel sağlık kabini sahibi sandalye üzerinde ölü bulundu
Güncelleme:
Fatih'te ailesinin bir süredir haber alamadığı 75 yaşındaki Nesrin Özkul, kapıyı açan itfaiye ekipleri tarafından sandalyede hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkul'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Fatih'teki bir sağlık kabininde 75 yaşındaki Nesrin Özkul sandalyede ölü bulundu.
  • Olay, kapının kilitli ve ışıkların açık olduğunu fark eden bir kişinin 112'yi aramasıyla bildirildi.
  • Özkul'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Fatih'e bağlı Ali Kuşçu Mahallesi Doğan Sokak'ta saat 21.00 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş katında bulunan sağlık kabinine gelen bir kişi kapının kilitli ve ışıkların açık olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SANDALYEDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, sağlık kabini sahibi Nesrin Özkul'u (75) sandalyede hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nesrin Özkul'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
