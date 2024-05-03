Ateş Kuşları dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Ateş Kuşları bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu 2024?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülayşe ve Barbaros çocuk sahibi olabilecek mi?

Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkılacak… Barbar'ın eve dönmesi, Gülayşe ile aralarındaki buzların erimesi ve tedaviyle çocuk sahibi olabilme ihtimallerinin doğması genç çiftin tekrar yüzünü güldürecek. Tedavinin parasını çıkarabilmek için yeni bir arayışa giren Ateş Kuşları, dükkânın satışlarını artırmak maksadıyla kendilerini yeni bir maceranın içinde bulacak. Çino'yla kaçıp Ali'yi yıkık bir halde ardında bırakan Sultan, Barbar ve gizli görevi için büyük bir tehlike arz edecek. Zıpkın ve Sabit'in şakasıyla günlerini ölüm korkusuyla geçirecek olan Kara; geçmişine, gerçek ailesine dair nasıl bir temas yaşayacak?

ATEŞ KUŞLARI FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin 54. bölümü ile final yapacağı ileri sürüldü.