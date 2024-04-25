Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor? Ateş Kuşları bitiyor mu?

Ateş Kuşları dizisi ne zaman final yapacak? Ateş Kuşları bitiyor mu? merak ediliyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in başrol olduğu Ateş Kuşları dizisi final yapıyor. Ateş Kuşları bitiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda dizi için final kararı alınmış, senaryo da yazılmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı dün alındı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. "Ateş Kuşları" dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanıyor.