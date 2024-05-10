Ateş Kuşları CANLI İZLE! 10 Mayıs Ateş Kuşları 54. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE!

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ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?





"Anne oluyorum..."

Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkılacak… Barbar'ın eve dönmesi, Gülayşe ile aralarındaki buzların erimesi ve tedaviyle çocuk sahibi olabilme ihtimallerinin doğması genç çiftin tekrar yüzünü güldürecek. Tedavinin parasını çıkarabilmek için yeni bir arayışa giren Ateş Kuşları, dükkânın satışlarını artırmak maksadıyla kendilerini yeni bir maceranın içinde bulacak. Çino'yla kaçıp Ali'yi yıkık bir halde ardında bırakan Sultan, Barbar ve gizli görevi için büyük bir tehlike arz edecek. Zıpkın ve Sabit'in şakasıyla günlerini ölüm korkusuyla geçirecek olan Kara; geçmişine, gerçek ailesine dair nasıl bir temas yaşayacak?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Sen de bize katılabilirsin istersen.''

Gurme, Ateş Kuşları'nın tahmininin aksine köfteyi hayli övmüş ve dükkânda müşteri seli yaşanmasına sebep olmuştur. Umudun her geçen gün yükseldiği Gülayşe – Barbar kanadında tedavi masrafları kaygısı bir nebze daha azalır. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenme vakti gelen Ali ve Mercan nasıl bir sonuçla karşılacaktır? Polisle iş birliği yapıp itirafçı olan Çino'yu hangi büyük tehlike beklemektedir? Çino'dan Kara'nın ailesine dair bilgi almaya çalışan Sultan'ın yüzüne hangi gerçek duvar gibi çarpacaktır?

ATEŞ KUŞLARI 54. BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ateş Kuşları 48. bölümü ATV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.