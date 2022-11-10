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Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?

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Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?

Özellikle 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler araması, merak konusu oldu ve birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?

10 Kasım saygı duruşu kaç dakika?10 Kasım saygı duruşu kaç dakika?

10 Kasım tarihinde birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu? Ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler konuları da yer alıyordu. Bu haberimizde gün içerisinde birçok kişi tarafından merak edilen Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? Sorusunu yanıtladık. İşte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR VE TÜRKÜLER

Kimseye etmem şikayet

Mani oluyor

Havada bulut yok

Dayler dayler

Cana rakibi handan edersin

Alişimin kaşları kara

İzmir'in kavakları

Şahane gözler

Sigaramın dumanı

Asker yolu beklerim

Çile bülbülüm çile

Değirmene un yolladım

Şu dalmadan geçtin mi?

Pencere açıldı Bilal oğlan

Hab-ıgah-ı yare girdim

yanık Ömer

Fikrimin İnce Gülü

A benim mor çiçeğim

Vardar ovası

Akşam oldu yine bastı kareler

Atladım bahçene girdi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

10 Kasım Gündem Yaşam Haberler

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