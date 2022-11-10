Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?
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Özellikle 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler araması, merak konusu oldu ve birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?
10 Kasım tarihinde birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu? Ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler konuları da yer alıyordu. Bu haberimizde gün içerisinde birçok kişi tarafından merak edilen Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? Sorusunu yanıtladık. İşte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler! Atatürk hangi türküleri, şarkıları seviyordu?
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR VE TÜRKÜLER
Kimseye etmem şikayet
Mani oluyor
Havada bulut yok
Dayler dayler
Cana rakibi handan edersin
Alişimin kaşları kara
İzmir'in kavakları
Şahane gözler
Sigaramın dumanı
Asker yolu beklerim
Çile bülbülüm çile
Değirmene un yolladım
Şu dalmadan geçtin mi?
Pencere açıldı Bilal oğlan
Hab-ıgah-ı yare girdim
yanık Ömer
Fikrimin İnce Gülü
A benim mor çiçeğim
Vardar ovası
Akşam oldu yine bastı kareler
Atladım bahçene girdi.