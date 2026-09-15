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Atakum Belediyesi önündeki işçiler açlık grevini sonlandırdı

Atakum Belediyesi önündeki işçiler açlık grevini sonlandırdı
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Alacaklarının bir bölümü hesaplarına yatırılan işçiler, 8 gündür sürdürdükleri açlık grevini bitirdi. Atakum Belediye İşçi Dayanışması, eylemde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.

Atakum Belediyesi önünde 11 gündür direniş çadırında bulunan işçiler, alacaklarının bir bölümü hesaplarına yatırılınca 8 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırdı.

Atakum Belediye İşçi Dayanışması temsilcileri, direniş çadırında yaptıkları açıklamada eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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