Ataköy Marmaray çalışmıyor mu? 23 Haziran Marmaray seferleri değişti mi?

Ataköy Marmaray çalışmıyor mu? 23 Haziran Marmaray seferleri değişti mi?
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Ataköy Marmaray çalışmıyor mu? sorusu, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gündem oldu. Peki, Ataköy Marmaray çalışmıyor mu? 23 Haziran Marmaray seferleri değişti mi?

Marmaray hattını kullanan binlerce yolcu, Ataköy istasyonundaki sefer duraksaması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Peki, Marmaray seferleri değişti mi? Peki, Ataköy Marmaray çalışmıyor mu? İşte 23 Haziran Pazartesi günü yaşananlar ve güncel Marmaray sefer bilgileri…

ATAKÖY MARMARAY ÇALIŞMIYOR MU?

İstanbul Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

İstanbul Marmaray Ataköy durağında erkek şahıs trenin önüne atladı. Tren dururken, yolcular boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alarak vatandaşlar trenden uzaklaştırıldı. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

Ataköy Marmaray çalışmıyor mu? 23 Haziran Marmaray seferleri değişti mi?

23 HAZİRAN MARMARAY SEFERLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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