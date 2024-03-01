Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Isparta Belediye Başkan adayı ise Atakan Yazgan oldu. Atakan Yazgan kimdir? Atakan Yazgan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ATAKAN YAZGAN KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Isparta Belediye Başkan adayı olarak iş insanı Atakan Yazgan'ı duyurdu. Yazgan, geçmişte Ispartaspor kulüp başkanlığı görevinde bulunmuş ve şu anda Fenerbahçe Divan Kurulu üyesidir.