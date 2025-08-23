Atakan Özkaya'nın babası neden vefat etti?

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Kaya karakteriyle tanınan Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, 60 yaşında vefat etti. Mustafa Özkaya'nın ani ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüye boğuldu. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATAKAN ÖZKAYANIN BABASI NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Özkaya'nın, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ailesi ve sevenleri, bu ani kayıp karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

ATAKAN ÖZKAYANIN BABASI KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, 60 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından ailesi ve sevenleri, acı kaybı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Mustafa Özkaya, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZESİ NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya (60), geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Mustafa Özkaya için Maltepe Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, dualarla Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi. Aile üyeleri ve yakınları, bu acı günlerinde Özkaya ailesine desteklerini esirgemedi. Atakan Özkaya, zor bir dönemden geçtiği bu süreçte, başsağlığı mesajları için teşekkürlerini iletti.