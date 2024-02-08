Ata Demirer'in gösteri fiyatları ne kadar? Ata Demirer 2024 gösteri biletlerine nereden bakılır?

Ata Demirer'in gösteri fiyatları ne kadar? Cem Yılmaz'ın ardından Ata Demirer de 3 yıllık aranın ardından gösterileriyle geri dönüyor. Demirer'in biletleri 1000 ila 6000 TL arasında değişiyor. Ata Demirer Gazinosu" ile geri dönüyor. Ata Demirer 2024 gösteri biletlerine nereden bakılır? İşte, bilet fiyatları!

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ata Demirer'in yeni etkinliğinin bilet fiyatları da Cem Yılmaz'dan aşağı kalmadı. Demirer'in bilet fiyatları 1000 ila 6000 TL arasında satışa çıktı. Instagram hesabından gösteri takvimini yayınlayan Demirer, 16 ve 22 Şubat biletlerinin tükendiğini duyurdu. Cem Yılmaz'ın gösteri biletleri ise 600 TL ile 8 bin 475 TL arasında satılıyor. Yılmaz'ı VIP olarak izlemenin bedeli ise 9 bin TL.