Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2023-2024 eğitim yılı sınav takvimi belirlendi. Öğrenciler, ATA AÖF sınavlarına hazırlanırken, 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını arıyor. Ayrıca, ATA AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu. ATA AÖF'ün bütünleme sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ATA AÖF Sınav Takvimi 2024! Detaylar haberimizdedir...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı için öğrencilerin giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, okuyucularımıza en güncel bilgileri sunmaya devam edeceğiz.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı