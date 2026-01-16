Haberler

Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Jandarma astsubaylığa başvuran bir kadın, 21 Aralık'ta aldığı sağlık raporu sonucunu "En uzun gece 21 Aralıkmış" notuyla paylaştı; raporda "geçirilmiş nevrotik bozukluklar" tanısı ve "sözleşmeli muvazzaf subay, astsubay olamaz" kararı yer aldı.

Jandarma astsubaylığa başvuran bir kadın, astsubaylığa son bir adım kala 21 Aralık'ta aldığı sağlık raporu sonucunu paylaşarak "En uzun gece 21 Aralıkmış" ifadelerini kullandı.

RAPORDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan belgede "Tanı" bölümünde "Geçirilmiş nevrotik bozukluklar" ifadesi yer alırken, "Karar" kısmında ise "Sözleşmeli muvazzaf subay, astsubay olamaz" ibaresi dikkat çekti. Belgede ayrıca "16-A/F-1" kodu görüldü.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar;

