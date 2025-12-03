Astrolog Aysun Koç: İkizler Dolunayı karmik hesaplaşmaları aydınlatacak

ASTROLOG AYSUN KOÇ: İKİZLER DOLUNAYI KARMİK HESAPLAŞMALARI GÜNDEME GETİRECEK

Haberler.com ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Astrolog Aysun Koç, 5 Aralık saat 02.13'te İkizler Burcu'nun 13 derecesinde gerçekleşecek Dolunayın Türkiye açısından taşıdığı özel etkileri anlattı. Türkiye'nin ay burcuyla aynı konuma denk gelen bu Dolunayın "halkı ilgilendiren konuları aydınlatan, karmik hesaplaşmaları tetikleyen ve dürüstlüğün önemini vurgulayan" güçlü bir gökyüzü olayı olacağını söyledi.

DÜRÜSTLÜK, AHLAK VE BASINLA İLGİLİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK

Aysun Koç, Dolunayın Aldebaran ve Rigel sabit yıldızlarıyla aynı hatta bulunduğunu belirterek bunun hem dürüstlüğü hem de yazılı-görsel basınla ilgili konuları tetikleyeceğini ifade etti.

Dolunayın ticarette, sözleşmelerde ve anlaşmalarda "dürüst olanın kazanacağı, dürüst olmayanın ise hatalarının ortaya çıkacağı" bir dönem getirdiğini vurgulayan Koç, özellikle gazetecilik, medya, yazarlık gibi alanlarda da önemli ifşaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Ayrıca Dolunayın haritanın 9. evinde gerçekleşmesi nedeniyle mahkemeler, hukuki süreçler, vize konuları ve uluslararası ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanacağını dile getirdi.

KARMİK CROSS: GEÇMİŞ HATALARIN BEDELİ ÖDENİYOR

Koç'un dikkat çektiği en önemli detaylardan biri Dolunaydaki "karmik cross" isimli özel açı kalıbı oldu. Bu yapının, geçmişte yapılan yanlışların, haksızlıkların veya etik dışı davranışların bedelinin bu süreçte ödenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Koç, "Bu Dolunay tam anlamıyla karmik. Ahlaklı olan ödülünü alır, yanlış yapan bedelini öder. Bazen bu bedel atalar karmasından bile gelebilir." dedi.

Dolunayın aynı zamanda işverenlerle, yaşça büyük kişilerle ve otorite figürleriyle anlaşmazlık riskini artırdığını; istenmeden ağızdan çıkabilecek sözlerin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

ORTAKLIK VE EVLİLİKLERDE GERİLİM RİSKİ YÜKSEK

Dolunayın en hassas etkilerinden birinin ilişkiler alanında olduğunu söyleyen Aysun Koç, ortaklıklar ve evliliklerde küçük sorunların büyüyerek krize dönüşebileceğini ifade etti:

"Ufacık bir alev bir anda bütün evi yakabilir. Bu yüzden 3-8 Aralık arasında fevri çıkışlardan uzak durmak çok önemli."

Öte yandan Dolunayın, sabırla emek verilen işlerin karşılığını verme potansiyeli taşıdığını da hatırlatan Koç, "Beklenen imzalar atılabilir, hak edilen maddi-manevi ödüller gelebilir." dedi.

Astrolog, Dolunaydan en çok etkilenecek burçları İkizler, Yay, Balık ve Başak olarak sıralarken; Terazi, Kova, Yengeç ve Akrep burçlarının daha olumlu etkiler alacağını açıkladı.