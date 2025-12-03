Haberler

Astrolog Aysun Koç: İkizler Dolunayı karmik hesaplaşmaları aydınlatacak

Astrolog Aysun Koç: İkizler Dolunayı karmik hesaplaşmaları aydınlatacak Haber Videosunu İzle
Astrolog Aysun Koç: İkizler Dolunayı karmik hesaplaşmaları aydınlatacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Astrolog Aysun Koç, 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunayın Türkiye için güçlü karmik etkiler taşıdığını söyledi. Aldebaran ve Rigel etkisiyle dürüstlük, medya, hukuki süreçler, vize konuları ve ilişkilerde önemli yüzleşmeler yaşanacağını belirten Koç, özellikle değişken burçların daha yoğun etki alacağını ifade etti.

ASTROLOG AYSUN KOÇ: İKİZLER DOLUNAYI KARMİK HESAPLAŞMALARI GÜNDEME GETİRECEK

Haberler.com ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Astrolog Aysun Koç, 5 Aralık saat 02.13'te İkizler Burcu'nun 13 derecesinde gerçekleşecek Dolunayın Türkiye açısından taşıdığı özel etkileri anlattı. Türkiye'nin ay burcuyla aynı konuma denk gelen bu Dolunayın "halkı ilgilendiren konuları aydınlatan, karmik hesaplaşmaları tetikleyen ve dürüstlüğün önemini vurgulayan" güçlü bir gökyüzü olayı olacağını söyledi.

DÜRÜSTLÜK, AHLAK VE BASINLA İLGİLİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK

Aysun Koç, Dolunayın Aldebaran ve Rigel sabit yıldızlarıyla aynı hatta bulunduğunu belirterek bunun hem dürüstlüğü hem de yazılı-görsel basınla ilgili konuları tetikleyeceğini ifade etti.

Dolunayın ticarette, sözleşmelerde ve anlaşmalarda "dürüst olanın kazanacağı, dürüst olmayanın ise hatalarının ortaya çıkacağı" bir dönem getirdiğini vurgulayan Koç, özellikle gazetecilik, medya, yazarlık gibi alanlarda da önemli ifşaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Ayrıca Dolunayın haritanın 9. evinde gerçekleşmesi nedeniyle mahkemeler, hukuki süreçler, vize konuları ve uluslararası ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanacağını dile getirdi.

KARMİK CROSS: GEÇMİŞ HATALARIN BEDELİ ÖDENİYOR

Koç'un dikkat çektiği en önemli detaylardan biri Dolunaydaki "karmik cross" isimli özel açı kalıbı oldu. Bu yapının, geçmişte yapılan yanlışların, haksızlıkların veya etik dışı davranışların bedelinin bu süreçte ödenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Koç, "Bu Dolunay tam anlamıyla karmik. Ahlaklı olan ödülünü alır, yanlış yapan bedelini öder. Bazen bu bedel atalar karmasından bile gelebilir." dedi.

Dolunayın aynı zamanda işverenlerle, yaşça büyük kişilerle ve otorite figürleriyle anlaşmazlık riskini artırdığını; istenmeden ağızdan çıkabilecek sözlerin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

ORTAKLIK VE EVLİLİKLERDE GERİLİM RİSKİ YÜKSEK

Dolunayın en hassas etkilerinden birinin ilişkiler alanında olduğunu söyleyen Aysun Koç, ortaklıklar ve evliliklerde küçük sorunların büyüyerek krize dönüşebileceğini ifade etti:

"Ufacık bir alev bir anda bütün evi yakabilir. Bu yüzden 3-8 Aralık arasında fevri çıkışlardan uzak durmak çok önemli."

Öte yandan Dolunayın, sabırla emek verilen işlerin karşılığını verme potansiyeli taşıdığını da hatırlatan Koç, "Beklenen imzalar atılabilir, hak edilen maddi-manevi ödüller gelebilir." dedi.

Astrolog, Dolunaydan en çok etkilenecek burçları İkizler, Yay, Balık ve Başak olarak sıralarken; Terazi, Kova, Yengeç ve Akrep burçlarının daha olumlu etkiler alacağını açıkladı.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede

Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan...
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.